Köln: Abwehrsorgen immer größer

Der 1. FC Köln muss womöglich in den kommenden Spielen auch auf Dominique Heintz (32) verzichten. Der Innenverteidiger wurde beim 1:1 gegen den SV Werder Bremen bereits nach zwölf Minuten verletzt ausgewechselt. Eine MRT-Untersuchung soll heute Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Verletzung ist.

Update (11:15 Uhr): Der FC hat mittlerweile die Diagnose veröffentlicht, Heintz muss mit einem kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich pausieren.

„Dass gefühlt alle Innenverteidiger ausfallen, ist wie verhext“, so der konsternierte Trainer Lukas Kwasniok nach der Begegnung bei ‚Sky‘. In Luca Kilian (26), Timo Hübers (29) und Joel Schmid (27) fallen ohnehin schon drei Abwehrspieler langfristig aus. Immerhin: Für Heintz wurde Rav van den Berg (21) eingewechselt, der zuvor mit einer Schulterverletzung lange gefehlt hatte.