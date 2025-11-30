Menü Suche
Kommentar
Update Bundesliga

Köln: Abwehrsorgen immer größer

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Voll im Fokus: Dominique Heintz @Maxppp
Bremen 1-1 Köln

Der 1. FC Köln muss womöglich in den kommenden Spielen auch auf Dominique Heintz (32) verzichten. Der Innenverteidiger wurde beim 1:1 gegen den SV Werder Bremen bereits nach zwölf Minuten verletzt ausgewechselt. Eine MRT-Untersuchung soll heute Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Verletzung ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:15 Uhr): Der FC hat mittlerweile die Diagnose veröffentlicht, Heintz muss mit einem kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich pausieren.

1. FC Köln
Pause für Heintzi. 🤕 Dominique Heintz musste im gestrigen Auswärtsspiel kurz nach Spielbeginn verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die MRT-Untersuchung ergab einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Komm schnell wieder auf die Beine, Heintzi! 🫶
___
#effzeh
Bei X ansehen

„Dass gefühlt alle Innenverteidiger ausfallen, ist wie verhext“, so der konsternierte Trainer Lukas Kwasniok nach der Begegnung bei ‚Sky‘. In Luca Kilian (26), Timo Hübers (29) und Joel Schmid (27) fallen ohnehin schon drei Abwehrspieler langfristig aus. Immerhin: Für Heintz wurde Rav van den Berg (21) eingewechselt, der zuvor mit einer Schulterverletzung lange gefehlt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Dominique Heintz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Dominique Heintz Dominique Heintz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert