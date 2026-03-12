Menü Suche
Achtung DFB: Ebnoutalib erhält Einladung

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Younes Ebnoutalib bei einem besonderen Torjubel @Maxppp

Younes Ebnoutalib (22) kann sich womöglich bald Nationalspieler nennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stürmer von Eintracht Frankfurt – genau wie Teamkollege Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) – erstmals im vorläufigen Aufgebot der marokkanischen Nationalmannschaft.

Brisant: Ebnoutalib könnte als gebürtiger Frankfurter auch für Deutschland spielen. Das bleibt auch vorerst so, denn für Marokko stehen keine Pflichtspiele an, durch die sich der bullige Rechtsfuß festspielen würde. Im Januar war Ebnoutalib nach einer herausragenden Zweitliga-Hinrunde für acht Millionen Euro von der SV Elversberg zur Eintracht gekommen. Dort startete er gleich mit einem Tor, verletzte sich anschließend aber am Innenband. Seit kurzem ist er zurück auf dem Trainingsplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
