Özil bei Fener angekommen

Der Transfer von Mesut Özil zu Fenerbahce ist nur noch eine Frage von Stunden. Wie der türkische Klub via Twitter vermeldet, ist der 32-jährige Mittelfeldspieler in Istanbul angekommen. In Kürze stehen dann Medizincheck und Vertragsunterschrift an.

Seinen bis Saisonende datierten Kontrakt beim FC Arsenal löste der Spielmacher kürzlich auf. Seit 2013 hatte Özil das Trikot der Gunners getragen, wurde in dieser Spielzeit aber nicht mehr berücksichtigt.