Wolfsburg: Nmecha hat Verlängerungsklausel

Felix Nmecha könnte über 2024 hinaus beim VfL Wolfsburg bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, enthält der Kontrakt eine Option, bei der sich sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Der Angreifer müsse dafür eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren. Um diese Quote zu erreichen, könne der 22-Jährige die laufende und die kommende Spielzeit nutzen.

In der aktuellen Spielzeit ist der offensive Mittelfeldspieler unter Trainer Niko Kovac gesetzt. Mit zwei Toren und drei Vorlagen in 13 Spielen gehört Nmecha zu den gefährlichsten Offensivposten der Wölfe. Auch er selbst ist mit seiner Saison zufrieden: "Ich spüre dieses Vertrauen das erste Mal in dieser Saison. Ich höre gut zu, will immer besser werden.“ Sollte Nmecha an seine Leistungen anknüpfen können, deutet alles auf eine automatische Vertragsverlängerung hin.

