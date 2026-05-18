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Weltmeisterschaft

Türkei: Vier Bundesliga-Profis im Aufgebot

von Dominik Schneider
1 min.
Salih Özcan jubelt im Türkei-Trikot @Maxppp

Der türkische Fußballverband hat eine vorläufige Kaderliste für die Weltmeisterschaft im Sommer bekanntgegeben. Aus der veröffentlichten Auswahl von 35 Mann können letztlich allerdings nur 26 Akteure mit zum Turnier nach Nordamerika reisen. Mit von der Partie sind auch vier Profis aus der Bundesliga.

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar🇹🇷
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Ob Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) zum finalen Kader gehören, wird sich in wenigen Tagen herausstellen. Angeführt wird die Mannschaft von den Topstars Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Kenan Yildiz (Juventus Turin).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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