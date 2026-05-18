Türkei: Vier Bundesliga-Profis im Aufgebot

Der türkische Fußballverband hat eine vorläufige Kaderliste für die Weltmeisterschaft im Sommer bekanntgegeben. Aus der veröffentlichten Auswahl von 35 Mann können letztlich allerdings nur 26 Akteure mit zum Turnier nach Nordamerika reisen. Mit von der Partie sind auch vier Profis aus der Bundesliga.

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Ob Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Can Uzun (Eintracht Frankfurt) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) zum finalen Kader gehören, wird sich in wenigen Tagen herausstellen. Angeführt wird die Mannschaft von den Topstars Arda Güler (Real Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) und Kenan Yildiz (Juventus Turin).