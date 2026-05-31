Deutschland zerpflückt Finnland | Zweimal die glatte Eins

Wie ein Sparringspartner im Boxen simulierten die finnischen Gäste genau das, was Julian Nagelsmann im Vorfeld der WM sehen wollte: Einen extrem tiefstehenden Gegner, der so das Spielfeld klein hielt und dessen eng gestaffelte Abwehrreihen es zu knacken galt. Die DFB-Elf tat sich in der ersten halben Stunde noch sichtlich schwer, ehe Deniz Undav nach einer schnell ausgeführten Ecke den Dosenöffner erzielte.

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In der zweiten Hälfte sollte es direkter gehen, mit weniger Kontakten und mehr Tempo. Gesagt getan, nach nicht einmal drei Zeigerumdrehungen konnte die Nationalmannschaft das hohe Pressing zum 2:0 ummünzen. Der Bann war gebrochen und das zweite Tor brachte die erhoffte Sicherheit. Die weiteren Treffer bis hin zum 4:0 waren zwar folgerichtig, in der dritten halben Stunde plätscherte das Spiel allerdings doch etwas dahin.

Torfolge

1:0 Undav (34.): Im Anschluss an einen geblockten Wirtz-Abschluss wird die folgende Ecke blitzschnell ausgeführt. Karl spielt kurz auf Kimmich, der in aller Ruhe flanken kann. Undav muss bei seinem Kopfballtreffer nicht einmal springen.

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2:0 Wirtz (48.): Deutschland presst Finnland im eigenen Strafraum und erzwingt so den Fehler. Undav spielt den Ball im Rutschen ins Zentrum zu Wirtz, der nur noch einschieben muss.

3:0 Undav (57.): Nmecha setzt bei einer Umschaltsituation Karl in Szene, der mit Vollgas in Richtung finnisches Tor unterwegs ist und im richtigen Zeitpunkt steil auf Undav abgibt. Der lässt sich seinen zweiten Treffer nicht nehmen.

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4:0 Musiala (63.): Auch Musiala holt sich sein Erfolgserlebnis ab. Deutschland passt sich durch das Mittelfeld bis vor den Strafraum. Pavlovic könnte schon abschließen, gibt aber noch einmal weiter zu Musiala, der nahezu ansatzlos abzieht und halbhoch neben den linken Pfosten trifft.

Die Noten der DFB-Elf

Eingewechselt:

61‘ Beier (3) für Undav

73‘ Sané für Karl

73‘ Woltemade für Wirtz

83‘ Amiri für Nmecha