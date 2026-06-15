Der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wirkt sich auf die Verhandlungsposition des VfB Stuttgart bei einem potenziellen Wechsel von Angelo Stiller aus. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, hat die im VfB-Vertrag des 25-Jährigen verankerte Ausstiegsklausel offenbar ein Ablaufdatum und ist nicht bis zum Ende der Transferperiode am 1. September gültig. Je früher die DFB-Elf ausscheidet, desto eher läuft auch die Klausel des Sechsers ab.

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Für 36,5 Millionen Euro kann Stiller bis dahin den Tabellenvierten der Bundesliga verlassen. Der VfB kann die Klausel wiederum per Option für rund zwei Millionen Euro aufheben. Auch ohne Klausel könnte Stiller den VfB dennoch verlassen, die Schwaben sind dem Vernehmen nach ab einer Summe von 50 Millionen Euro gesprächsbereit. Mit Caspar Jander (23) vom FC Southampton und Kodai Sano (22) von NEC Nijmegen stehen zwei mögliche Stiller-Nachfolger bereits auf der Liste.