Kommentar 4
Bundesliga

Netz-Abschied schon im Januar?

von Tobias Feldhoff
Luca Netz gegen den HSV @Maxppp

Luca Netz könnte Borussia Mönchengladbach schon ein halbes Jahr vor Vertragsende verlassen. Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge führt eine heiße Spur zu Lazio Rom, das schon seit geraumer Zeit Interesse an dem 22-jährigen Linksverteidiger bekundet.

Netz wäre im kommenden Sommer ablösefrei zu haben, insofern bietet sich den Fohlen im Januar die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse zu kassieren. Dass der Abwehrspieler nicht verlängert, zeichnet sich bereits seit einiger Zeit ab.

Bundesliga
Serie A
Lazio
M'gladbach
Luca Netz

