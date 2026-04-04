United vor schnellem 115-Millionen-Hijack? | Rogers will weg

City oder United?

Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest steht bei Manchester City ganz oben auf der Einkaufsliste. Doch auch Manchester United buhlt um den begehrten Mittelfeldspieler. Um den Stadtrivalen auszustechen, wollen die Red Devils den Deal schnellstmöglich eintüten. Und wären dafür wohl dazu bereit, sehr tief in die Tasche zu greifen.

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Die ‚Sun‘ berichtet, dass United den Transfer für umgerechnet knapp 115 Millionen Euro vollziehen möchte – zuletzt wurden noch 80 Millionen Euro Ablöse für den englischen Nationalspieler (sieben Länderspiele) gehandelt. Auf der Insel spielt das Geld aber ja bekanntlich nur eine untergeordnete Rolle – insbesondere, wenn man einem direkten Konkurrenten zuvorkommen möchte.

Ein England-Gerücht kommt selten allein

Anderson wird natürlich nicht der einzige Premier League-interne Transfer in diesem Sommer bleiben. Unter anderem strebt angeblich auch Morgan Rogers (23) eine Luftveränderung an, das geht aus einem weiteren Bericht der ‚Sun‘ hervor. Dabei hatte der Offensivakteur erst im November bis 2031 bei Aston Villa verlängert.

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Im Anschluss an die Saison wolle Rogers aber die Chance nutzen, zu einem absoluten Topklub zu wechseln. Manchester United, der FC Liverpool, der FC Chelsea und der FC Arsenal sollen die Angel ausgeworfen haben. Zudem könnte der 1,87 Meter große Rechtsfuß bei der WM weitere Interessenten auf den Plan rufen und gleichzeitig seinen Preis ordentlich in die Höhe treiben – übrigens genauso wie Landsmann Anderson, sollte sein Wechsel bis dato noch nicht über die Bühne gegangen sein.