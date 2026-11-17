Jonathan Tah

Beim FC Bayern wackelte der Stammplatz des Innenverteidigers zuletzt. Und im DFB-Team scharrt jüngere Konkurrenz mit den Hufen. Doch Klopp lieferte Tah den ultimativen Vertrauensbeweis: Der 30-Jährige spielte beide Partien über die volle Distanz. Zu beanstanden gab es dabei wenig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer ist für euch der beste deutsche Innenverteidiger? Jonathan Tah Nico Schlotterbeck Malick Thiaw Waldemar Anton Finn Jeltsch Yann Bisseck Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dabei wechselte Tahs Partner. Gegen Serbien durfte überraschend Malick Thiaw ran, gestern gegen die Niederlande überzeugte Nico Schlotterbeck. Die beiden liefern sich nun offenkundig ein Rennen um den Platz neben dem gesetzten Tah.

Joshua Kimmich

Der erste Länderspielblock unter Klopp lief unglücklich für Kimmich. Den Partien in den Niederlanden (1:1) und gegen Griechenland (0:1) konnte der Kapitän nicht seinen Stempel aufdrücken. Bei den folgenden, besseren Spielen gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) war er entgegen seines eigenen Wunsches nicht mehr dabei. In der Öffentlichkeit begann eine Diskussion, ob Kimmich – immerhin eines der Gesichter der großen WM-Enttäuschungen – weiter für das DFB-Team spielen sollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese ist nun erstmal gestoppt. Klopp stärkte dem 31-Jährigen zunächst öffentlich den Rücken und vertraute ihm dann die alleinige Sechser-Position in der 4-3-3-Grundordnung an. Kimmich überzeugte, sicherte sich die FT-Note 2,5 in Serbien und 1,5 gegen die Elftal. Mit Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz harmonierte er prächtig. Tom Bischof muss sich also wie bei den Bayern noch etwas gedulden, ehe er in die erste Reihe treten darf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brajan Gruda

Was für ein Raketenstart im DFB-Dress: Mit der prestigeträchtigen Nummer zehn auf dem Rücken zauberte Gruda bei seinen ersten beiden Länderspielen sowohl in Serbien (FT-Note: 1,5) als auch gegen die Niederlande (FT-Note: 1) auf dem rechten Flügel. Der Leipziger, an dessen Wechsel zu RB auch Klopp beteiligt war, schoss zwei Tore und sammelte zwei Vorlagen. Im Duell mit Lennart Karl hat der 22-Jährige ordentlich vorgelegt.

Klopp lobte die Einsatzbereitschaft und Defensivarbeit: „Derry Scherhant und Brajan Gruda, die beiden kicken – lieber Himmel. Aber was sie gearbeitet haben und was sie arbeiten mussten heute, das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Weil kicken können andere auch. Aber was du da reinpackst an Einsatz und Leidenschaft, darum geht es am Ende.“ Ganz klar: Gruda darf nicht nur wiederkommen, sondern ist jetzt erstmal der Platzhirsch vorne rechts.