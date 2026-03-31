Mr. Rolle rückwärts: Nagelsmann schwächt seine Spieler

Fall Kimmich

Klar, Julian Nagelsmann machte Joshua Kimmich (31) zum Kapitän der Nationalmannschaft. Doch zuvor schwächte er den Münchner mehrfach. Zu Beginn seiner Amtszeit sah der Bundestrainer seinen Schützling auf dessen Lieblingsposition „als Sechser“, versetzte ihn nach dem Comeback von Toni Kroos Anfang 2024 aber nach hinten rechts.

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Im Sommer 2025 wollte Nagelsmann das rückgängig machen und kündigte während der länderspielfreien Zeit völlig ohne Not an: „Stand jetzt kehrt er auf die Sechs zurück.“ Kimmich spielte dann zum schwachen Start in die WM-Quali zweimal in Zentrum – ehe die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts erfolgte und Nagelsmann ihn wieder in die Abwehr beorderte.

Fall Stiller

Ursprünglich stand Angelo Stiller (24) nicht mal im Kader für die gerade beendete Länderspiel-Phase. Die Begründung: „Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf, deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Plätze dahinter anders zu besetzen.“ Ziemlich deutlich klang heraus, dass Nagelsmann den Sechser für einen charakterlich schwierigen Bankspieler hält. Ganz im Gegensatz etwa zum sportlich schwächeren Pascal Groß (34).

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Nur wenige Tage später brauchte der Bundestrainer den Stuttgarter nach zwei Mittelfeld-Ausfällen dann doch – und ließ Stiller gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) sogar jeweils von Beginn an ran. Die Frage drängt sich auf: Hätte Nagelsmann Stiller nicht einfach von vorneherein nominieren können, um dessen Charaktereigenschaften nicht öffentlich infrage stellen zu müssen?

Seine Idee, ihn ohne Aussicht auf viel Spielzeit komplett daheim zu lassen, hätte Nagelsmann auch erst zur WM umsetzen können. So übel kann Stillers Einfluss als stänkernder Ersatzspieler während einer einzigen gemeinsamen Woche im März eigentlich kaum sein.

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Fall Goretzka

Was 2026 Angelo Stiller ist, war 2024 Leon Goretzka (31). Der Bayern-Profi spielte eine Saison mit 15 Scorerpunkten in 30 Ligaspielen, war der torgefährlichste Sechser des Landes, wurde für die Heim-EM aber außen vor gelassen, da Nagelsmann schlechte Stimmung mit Goretzka auf der Bank fürchtete. Ein vom Bundestrainer verpasster Ruf, der so schnell nicht in Vergessenheit gerät.

Die Rolle rückwärts kam dann vor einem Jahr: Das Duo sprach sich aus und Goretzka war – durchaus stringenterweise – sofort wieder Stammspieler. Weniger stringent: 2024 war Goretzka sportlich besser als heute, in München sitzt er in den wichtigen Spielen mittlerweile nur noch auf der Bank. Mit dieser Rolle im Verein geht er übrigens hervorragend und mannschaftsdienlich um.

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Fall Undav

„Wir haben vor der EM ausgerufen, dass wir nach dem Leistungsprinzip handeln und müssen auch Leistung bewerten“, erinnerte Nagelsmann noch im Oktober. Deniz Undav (29) wird sich fragen, was aus dem Vorhaben geworden ist. Mit 36 Scorerpunkten in 38 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart ist er mit weitem Abstand Deutschlands gefährlichster Stürmer.

Dennoch liegt er in der DFB-Hackordnung nur auf Platz drei – hinter Kai Havertz (26/FC Arsenal) und Nick Woltemade (24/Newcastle United), die in ihren Vereinen aktuell keine große Rolle spielen. Und statt die Wogen ob seiner Einstufung zu glätten, lässt Nagelsmann gerade keine Gelegenheit aus, Undav öffentlich zu kritisieren und so seine Ideen zu rechtfertigen.

Unterschwellig unterstellt er dem Strafraum-Schlitzohr fehlende Fitness und zu wenig Engagement in der Defensivarbeit. Nach dem gestrigen 2:1 gegen Ghana, bei dem Undav kurz vor Schluss zum Sieg traf, sagte Nagelsmann: „Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut.“ In dieser Offenheit hört man Trainer selten die eigenen Spieler öffentlich kritisierten. Übrigens: Auch Undavs Rolle für die WM wird maximal die des Jokers sein – daran ließ Nagelsmann im Grunde keinen Zweifel. Leistungsprinzip? Adé.

Fall Sané

Das gilt auch für den Fall Leroy Sané (30). Nach dessen Wechsel zu Galatasaray nominierte Nagelsmann den Flügelstürmer erstmal nicht mehr und forderte: „Er muss sich in der türkischen Liga jetzt beweisen, Tore schießen. Ich erwarte keine Wunderdinge, aber schon eine gewisse Quote.“

Sollte Leroy Sané im Sommer mit zur WM fahren? Ja, als Stammspieler Ja, als Joker Nein, seine DFB-Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Doch dann holte der Bundestrainer seinen langjährigen Weggefährten doch zurück – obwohl dieser in Istanbul in den wichtigen Spielen nicht mal zur Stammformation gehört. Auch die Quote lässt zu wünschen übrig: 14 Scorerpunkte in 35 Pflichtspielen sind zum Beispiel 22 weniger, als Undav in Stuttgart vorweisen kann. Sané, so der Tenor, sollte eine letzte Chance beim DFB erhalten. Kann man so machen – dann braucht man ihm aber vorher keine Bedingungen stellen, an die man sich später nicht mehr zu erinnern scheint.