KSC nimmt Duo ins Visier

Der Karlsruher SC treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Nach Informationen der ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ haben Fabio Kaufmann (28) und Marvin Pieringer (21) das Interesse des KSC geweckt.

Außenbahnspieler Kaufmann schloss sich erst zu Saisonbeginn ablösefrei Eintracht Braunschweig an und verzeichnete in 32 Partien fünf Treffer sowie vier Assists. Acht Torbeteiligungen (sechs Treffer, zwei Assists) stehen auf dem Konto von Mittelstürmer Pieringer, der seit Winter vom SC Freiburg an die Würzburger Kickers verliehen war. Beide Kandidaten stehen bei ihren Klubs noch bis 2022 unter Vertrag.