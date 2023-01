Demme-Abschied: Neapel denkt um

Diego Demme muss sich unter Umständen einen Wechsel im Januar abschminken. Wie dessen Berater Marco Busiello gegenüber ‚Radio Punto Nuovo‘ sagte, sieht man bei Napoli nicht die Notwendigkeit für eine Trennung im Winter: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist im Moment sehr gering. Napoli hat Demme gegenüber bestätigt, dass sie ihn behalten wollen und nicht die Absicht haben, ihn zu verkaufen, weder vorübergehend noch dauerhaft. Wir bleiben sehr ruhig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ein möglicher Abnehmer ist derzeit nicht in Sicht. „Wie auf allen Märkten kursieren so viele Gerüchte, so viele Situationen. In Wirklichkeit gibt es nur sehr wenig Konkretes“, sagt Busiello weiter. Für Demme wäre ein Transfer allerdings die Chance auf mehr Spielpraxis. Beim aktuellen Tabellenführer der Serie A fielen bislang nur 20 Einsatzminuten in der Hinrunde für den ehemaligen Leipzig-Profi ab. Zuletzt wurde Demme mit einer Rückkehr in die Bundesliga sowie einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis 2024.

Lese-Tipp

Xavi greift nach dem Pokal | Napoli „unantastbar“