Atalanta-Kapitän zur Konkurrenz

Marten de Roon (35) wechselt innerhalb der Serie A den Arbeitgeber. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat die AS Rom mit Atalanta Bergamo eine mündliche Einigung über den Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers erzielt.

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Der Niederländer (44 Länderspiele) führte Atalanta in den vergangenen Jahren als Kapitän aufs Feld, in der laufenden Spielzeit kam er noch nicht zum Einsatz. Wie hoch die Ablöse ein Jahr vor Vertragsende ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.