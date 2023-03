FC Bayern: Hernández kehrt ins Lauftraining zurück

Lucas Hernández stand am heutigen Donnerstag erstmals seit seiner Kreuzbandverletzung wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, absolvierte der 27-Jährige Laufeinheiten. Es ist ein wichtiger Schritt im Genesungsprozess des Franzosen.

Der Verteidiger verletzte sich bei der WM in Katar im ersten Gruppenspiel von Les Bleus schwer am Knie und fällt seitdem aus. Zuvor hatte er in dieser Saison zum Stammpersonal beim FC Bayern gezählt und elf Pflichtspieleinsätze absolviert.

