Bericht über Zusage: Alonso legt sich fest

Arne Slot steht beim FC Liverpool anscheinend vor der Entlassung. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die zehnte Liga-Niederlage der Saison (1:2 gegen Brighton & Hove Albion) das Aus des Cheftrainers so gut wie besiegelt hat. Spätestens im Sommer muss Slot wohl gehen. Einen Wunschnachfolger haben die Reds längst ausfindig gemacht.

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Xabi Alonso, der Mitte Januar nach einem halben Jahr von Real Madrid vor die Tür gesetzt wurde, soll zu seinem Ex-Klub zurückkehren. Dem Fachmagazin zufolge ist der 44-jährige Baske auch „bereit für Liverpool“. Alonso würde dem LFC sofort zusagen, sofern man ihm ein ernsthaftes Angebot unterbreitet und seine Bedingungen erfüllt.

Konkret erwarte der Taktikfuchs Mitspracherecht in puncto Transfers und Kaderzusammenstellung. Ein solches wurde ihm bei den Königlichen nicht eingeräumt. Darüber hinaus soll für Alonso eine Anstellung erst im Anschluss an die Saison infrage kommen – bis dahin muss der amtierende englische Meister also entweder an Slot festhalten oder eine Übergangslösung finden.