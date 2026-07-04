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Bundesliga

Kehrtwende: Kaminski zur Bundesliga-Konkurrenz?

von Daniel del Federico - Quelle: Express
1 min.
Jakub Kaminski im Training von Köln @Maxppp

Zwei neue Interessenten steigen in den Poker um Jakub Kaminski ein. Nach Informationen des ‚Express‘ arbeiten auch RB Leipzig sowie Benfica Lissabon an einem Transfer des 24-Jährigen. Der polnische Nationalspieler darf den 1. FC Köln dank einer Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verlassen. Da diese Klausel jedoch Mitte Juli ihre Gültigkeit verliert, ist Eile geboten.

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Brighton & Hove Albion galt lange als klarer Favorit auf eine Verpflichtung von Kaminski. Der ‚Express‘ berichtete Anfang der Woche sogar, dass der Deal „in wenigen Tagen“ über die Bühne gehen soll. Die Seagulls sind auch weiterhin stark an dem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler interessiert, doch anscheinend wittern andere Vereine nun ihre Chance beim Rechtsfuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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