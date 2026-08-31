Einigung: Woltemade kurz vor Leihe

Nick Woltemade (24) setzt seine ins Straucheln geratene Karriere wohl in Italien fort. Wie Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, hat der deutsche Nationalspieler Einigung mit Juventus Turin erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Alte Dame verhandelt nun mit Newcastle United über eine Leihe ohne Kaufoption. Laut Moretto stehen die Gespräche vor einem erfolgreichen Abschluss. Am morgigen Dienstag um 20 Uhr schließt in Italien das Transferfenster.

BVB gehen zwei Stürmer durch die Lappen

Für Woltemade macht Juventus schonmal Platz im Kader. Stürmer Jonathan David (26) wechselt laut Fabrizio Romano zu Atlético Madrid. Es handele sich um eine Leihe mit Kaufoption über 25 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus deutscher Sicht besonders spannend: Sowohl Woltemade als auch David waren in den vergangenen Stunden auch bei Borussia Dortmund gehandelt worden, sind jetzt aber wohl vom Markt.