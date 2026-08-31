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Premier League

Einigung: Woltemade kurz vor Leihe

Ein Jahr nach seinem 75-Millionen-Wechsel steht Nick Woltemade schon wieder vor dem Absprung bei Newcastle United. An neue Vereinsfarben muss er sich nicht gewöhnen.

von Lukas Hörster - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Nick Woltemade (l.) und Yoane Wissa (r.) im Einsatz für Newcastle United @Maxppp

Nick Woltemade (24) setzt seine ins Straucheln geratene Karriere wohl in Italien fort. Wie Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, hat der deutsche Nationalspieler Einigung mit Juventus Turin erzielt.

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Die Alte Dame verhandelt nun mit Newcastle United über eine Leihe ohne Kaufoption. Laut Moretto stehen die Gespräche vor einem erfolgreichen Abschluss. Am morgigen Dienstag um 20 Uhr schließt in Italien das Transferfenster.

BVB gehen zwei Stürmer durch die Lappen

Für Woltemade macht Juventus schonmal Platz im Kader. Stürmer Jonathan David (26) wechselt laut Fabrizio Romano zu Atlético Madrid. Es handele sich um eine Leihe mit Kaufoption über 25 Millionen Euro.

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Aus deutscher Sicht besonders spannend: Sowohl Woltemade als auch David waren in den vergangenen Stunden auch bei Borussia Dortmund gehandelt worden, sind jetzt aber wohl vom Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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