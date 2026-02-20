23 Millionen: Sargent zum Medizincheck

Josh Sargent steht kurz vor dem Wechsel nach Kanada. Wie ‚Sky‘ berichtet, landet der Ex-Bremer heute in Toronto, um seinen Medizincheck beim dortigen MLS-Klub zu absolvieren. Das Transferfenster dort ist noch bis zum 26. März geöffnet.

Sargent kämpft seit Wochen um den Wechsel und verkrachte sich in diesem Zusammenhang mit seinem aktuellen Klub Norwich City. Für den englischen Zweitligisten lief der 26-jährige Stürmer letztmals Anfang Januar auf, ist seitdem außen vor. Nun kassiert Norwich aber immerhin eine schicke Ablöse: Rund 23 Millionen Euro stehen im Raum.