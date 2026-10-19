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2. Bundesliga

VfL: Kuriose Rösler-Wende?

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Uwe Rösler auf der Bank des VfL Bochum 2627 @Maxppp

Die Vertragsverlängerung von Uwe Rösler beim VfL Bochum ist vorerst vom Tisch. Der ‚kicker‘ berichtet, dass es stattdessen inzwischen eine Grundsatzdiskussion „mit zunehmend negativer Tendenz“ gebe. Laut der ‚WAZ‘ wird Rösler am Freitag gegen den VfL Wolfsburg (18:30 Uhr) aber definitiv noch auf der Bank sitzen.

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Erst vor wenigen Wochen war berichtet worden, dass mit dem 57-Jährigen noch in diesem Kalenderjahr verlängert werden soll. Nach nur einem Punkt aus den jüngsten vier Spielen und drei Niederlagen in Folge wächst der Unmut beim Zweitligisten. Das könnte Röser im schnelllebigen Trainergeschäft schon den Kopf kosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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