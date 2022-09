Inter trifft Inzaghi-Entscheidung | Griezmann-Einigung in Sicht

Rückendeckung für Maguire

In der Nations League steht heute (20:45 Uhr) die Neuauflage des EM-Finals von 2021 an. Europameister Italien empfängt England. Im Fokus der englischen Gazetten: Harry Maguire. Der Innenverteidiger ist bei Manchester United derzeit nur Ersatz, muss sich immer wieder heftige Kritik anhören. Nationaltrainer Gareth Southgate stärkte Maguire im Vorfeld des Italien-Spiels „voll und ganz“ den Rücken, wie der ‚Daily Express‘ schreibt. „Harry ist mein San Siro-Hero“, heißt es beim ‚Mirror‘.

Mittagessen mit Inzaghi

Simone Inzaghi darf weitermachen. Auch nach der 1:3-Niederlage gegen Udinese Calcio hält Inter Mailand an seinem Trainer fest. „Inzaghi erhält das Vertrauen“, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Das sei das Ergebnis nach einem Mittagessen mit Präsident Steven Zhang. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt: „Inter stimmt für Inzaghi.“ Am nächsten Ligaspieltag geht es für den Vizemeister gegen die AS Rom, in der Champions League wartet der FC Barcelona. Inzaghi muss liefern.

Griezmann-Deal in Arbeit

In den Streitfall Antoine Griezmann kommt Bewegung. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt, dass die Verhandlungen um den an Atlético Madrid verliehenen Stürmer laufen. Der FC Barcelona will den Gang vor Gericht unbedingt verhindern und ist bereit, die Kaufpflicht von 40 auf 25 Millionen Euro zu senken. Eine finale Einigung soll noch vor dem direkten Aufeinandertreffen am 7. Januar im Estadio Metropolitano erfolgen.