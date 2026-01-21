Menü Suche
Frankfurt verleiht Mittelfeld-Talent Fenyö

von Daniel del Federico
Noah Fenyö im Einsatz für die SGE @Maxppp

Noah Fenyö zieht es nach Ungarn. Wie die Eintracht offiziell bestätigt, wechselt der 19-Jährige auf Leihbasis zum Újpest FC. Der ungarische Erstligist besitzt für den Anschluss eine Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler. Die Hessen haben sich jedoch eine Rückkaufklausel gesichert.

Eintracht Frankfurt
Leihe Noah Fenyö ℹ️

Eintracht Frankfurt verleiht Noah Fenyö bis Saisonende an den Újpest FC. Der ungarische Erstligist erhält eine Kaufoption.

Fenyö war 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt gewechselt, kam für die Profi-Mannschaft der SGE jedoch noch nicht zum Einsatz. In Ungarn soll der Defensivakteur nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen. Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Nun ergibt sich für ihn die Möglichkeit, in einer ausländischen Liga weitere wertvolle Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Wir wünschen Noah eine erfolgreiche Zeit in Budapest.“

Bundesliga
NB I
Frankfurt
Újpest
