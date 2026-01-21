Frankfurt verleiht Mittelfeld-Talent Fenyö

Noah Fenyö zieht es nach Ungarn. Wie die Eintracht offiziell bestätigt, wechselt der 19-Jährige auf Leihbasis zum Újpest FC. Der ungarische Erstligist besitzt für den Anschluss eine Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler. Die Hessen haben sich jedoch eine Rückkaufklausel gesichert.

Fenyö war 2016 in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt gewechselt, kam für die Profi-Mannschaft der SGE jedoch noch nicht zum Einsatz. In Ungarn soll der Defensivakteur nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen. Sportdirektor Timmo Hardung erklärt: „Nun ergibt sich für ihn die Möglichkeit, in einer ausländischen Liga weitere wertvolle Spielpraxis zu sammeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Wir wünschen Noah eine erfolgreiche Zeit in Budapest.“