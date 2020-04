Adeyemi über seinen Bayern-Abschied und die Zukunft

Karim Adeyemi blickt mit wenig Vergnügen auf seinen Rauswurf FC Bayern im Jahr 2012 zurück. „Ob es Disziplinlosigkeiten gegeben hat, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass das den Ausschlag gegeben hat. Es hat einfach nicht mehr gepasst mit Bayern“, sagt das Sturmjuwel von RB Salzburg gegenüber ‚Spox.com‘, „wir haben uns nicht mehr so gut verstanden. Auch zwischen meinen Eltern und dem damaligen Sportdirektor war das Verhältnis nicht mehr so, wie es sein sollte. Aber das ist Schnee von gestern.“

Adeyemi setzte seine Ausbildung damals bei der SpVgg Unterhaching fort. Im Münchner Vorort empfahl sich der heute 18-Jährige unter anderem für ein Probetraining beim FC Chelsea, lehnte ein Angebot aus London jedoch ab. „Ich habe mich dazu entschieden, weiter bei Unterhaching zu spielen, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe. Ein Wechsel zu Chelsea wäre damals kein sinnvoller Schritt gewesen“, so Adeyemi.

Profidebüt für Salzburg

Stattdessen zog es den deutschen Juniorennationalspieler im Sommer 2018 für mehr als drei Millionen Euro zu RB Salzburg. Die Österreicher parkten ihn zunächst bei ihrem Farmteam FC Liefering. Dort überzeugte Adeyemi mit 15 Toren und zwölf Vorlagen in 34 Zweitligaspielen. Seit Januar steht er wieder in Salzburg auf der Matte und debütierte vor der coronabedingten Spielpause in der Europa League beim Auswärtsspiel in Frankfurt (1:4) für das Team von Jesse Marsch.

Für die Zukunft formuliert Adeyemi hohe Ziele: „Ich möchte bei Red Bull Salzburg noch viele Spiele machen und mich zeigen, einfach meinen Weg gehen, um eines Tages in einer Top-Liga zu spielen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den besten Spielern der Welt auf dem Platz zu stehen.“ Im Dezember hatte der Teenager mit Borussia Dortmund geflirtet, der FC Bayern sei dagegen „zur Zeit nicht so mein Verein“. Auch dem FC Barcelona wird Interesse an Adeyemi nachgesagt.