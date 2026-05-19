Weltmeisterschaft
Ohne Bayern-Duo: Portugal nominiert WM-Kader
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Roberto Martínez hat den WM-Kader der portugiesischen Nationalmannschaft bekanntgegeben. Beim Turnier in Nordamerika wird der Coach auf Bundesliga-Profis verzichten. Das bedeutet auch, dass die Bayern-Spieler João Palhinha (30) und Raphaël Guerreiro (32) ihre jeweiligen Sommerurlaube planen können.
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Portugal @selecaoportugal – 14:03 Bei X ansehen
Angeführt wird die Mannschaft von Cristiano Ronaldo. Der 41-jährige Superstar von Al Nassr wird seine sechste Weltmeisterschaft bestreiten und zu seinen bisherigen 226 Länderspielen weitere hinzufügen.
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