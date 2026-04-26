Flick bricht Barça-Fluch | Artetas Ted Lasso-Moment

Fast Meister

Der FC Barcelona kann nach dem 2:0-Sieg beim FC Getafe am gestrigen Samstagabend schonmal die Meisterfeier planen. Durch das Unentschieden von Real Madrid am Tag zuvor (1:1 bei Real Betis) ist der Vorsprung der Blaugrana fünf Spieltage vor Schluss für die Königlichen kaum mehr aufzuholen. „Elf Punkte Vorsprung im Sack“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und analysiert: „Ein besonnenes, entschlossenes Barça mit bester Einstellung erobert das Coliseum ohne Lamine und strebt bereits den Titel an. Es fehlt nur noch, die Schleife darum zu binden und ihn gebührend zu feiern, aber dieser Titel kann Barça nach dem gestrigen Endspurt nicht mehr entgleiten.“

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Unter dem Titel „Fast Meister“ würdigt die ‚Sport‘ vor allem den Architekten der Mannschaft um Superstar Lamine Yamal (18): „Für Hansi Flick bedeutet dies den Abschluss einer weiteren hervorragenden Saison. Die Arbeit des Trainers, eine Mannschaft und eine Spielphilosophie zu formen, die über die einzelnen Spieler hinausgeht, zeigte sich auf dem ramponierten Rasen, als der Fluch gegen Getafe gebrochen wurde, gegen das man seit 2019 nicht mehr gewonnen hatte.“

Arteta will positiv bleiben

Der FC Arsenal kämpft weiter gegen das absolute Fiasko in der Premier League an. Nach einem zeitweise beruhigenden Vorsprung in der Tabelle haben sich die Gunners nach einer Pleitenserie von Manchester City einholen lassen und waren vor dem Spieltag punktgleich mit den Citizens. Da die Mannschaft von Pep Guardiola im FA Cup-Halbfinale gegen den AFC Sunderland (2:1) gefordert war, konnte Arsenal am gestrigen Samstag wieder vorlegen und tat das mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Newcastle United, den Gunners-Coach Mikel Arteta überschwänglich und demonstrativ feierte.

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Dies sorgte dafür, dass er vom gegnerischen Fanlager im Stadion und auch auf Social Media mit Ted Lasso-Vergleichen konfrontiert wurde – nicht zum ersten Mal. Der Spanier erinnere an den zwar sehr motivierten, aber taktisch eher wenig kompetenten Coach aus der gleichnamigen Apple TV-Serie. Arteta nahm das jedoch eher gelassen hin, immerhin outete er sich in der Vergangenheit als Fan der Serie und der Rolle von Hauptdarsteller Jason Sudeikis: „Die Serie hat mir beigebracht, wie man schwierige Momente positiv bewältigt. In harten, schwierigen Momenten ist seine Herangehensweise großartig – wie er mit Situationen immer mit einem Lächeln umgeht und immer an das Beste glaubt.“ Die ‚Sun‘ stellt jedoch nüchtern fest: „Mit einem Lächeln oder ohne: Arsenal braucht weiter Punkte.“