Schade beurteilt WM-Chance

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Kevin Schade umarmt Julian Nagelsmann @Maxppp

Flügelstürmer Kevin Schade will unbedingt mit Deutschland zur Weltmeisterschaft. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 24-Jährige: „Es ist schon realistisch, dass ich eine Chance habe, dabei zu sein. Ich muss halt Leistung bringen. Leistung ist der einzige Grund, wie ich das beeinflussen kann.“

Der Rechtsfuß ist beim FC Brentford auf der Außenbahn gesetzt und wurde zuletzt auch immer wieder beim DFB von Julian Nagelsmann berücksichtigt. Mittlerweile kommt Schade auf fünf Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
