Union-Stürmer sagt WM ab

Für Ilyas Ansah wird es im Sommer aller Voraussicht nach nicht zur ersten WM-Teilnahme kommen. ‚Bild‘ zitiert den Stürmer von Union Berlin wie folgt: „Ich habe mich entschieden, das ganze Drumherum, das ich gerade bei Union erlebe, erstmal aufzusaugen und weiter für die deutsche U21 zu spielen. Nach Abschluss der U21-Europameisterschaft werde ich mich im nächsten Jahr damit befassen und eine Entscheidung treffen. Stand jetzt fahre ich nicht mit Ghana zur WM.“

Der ghanaische Fußballverband mit Otto Addo als Nationaltrainer bemühte sich vergebens um den 21-jährigen Torjäger. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft lief der gebürtige Lüdenscheider bereits in sechs Spielen auf, dabei erzielte er einen Treffer. Womöglich spekuliert Ansah noch darauf, nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika für das DFB-Team von Julian Nagelsmann infrage zu kommen.