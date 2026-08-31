Eintracht Frankfurt lässt Ritsu Doan (28) allem Anschein nach in die Wüste ziehen. Nach Informationen des ‚kicker‘ besteht eine Einigung zwischen den Adlern und Al Ittihad über einen Transfer des Rechtsaußen. Lediglich Details seien zu klären.

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Der in der Regel gut informierten Fachzeitschrift zufolge fließen 17 Millionen Euro Ablöse für den Japaner (69 Länderspiele). Ergo verbuchen die Hessen ein Minusgeschäft von vier Millionen Euro, war Doan doch erst im vergangenen Jahr für 21 Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen.

Dass die SGE den ursprünglich als Stammspieler eingeplanten Linksfuß für diese Summe ziehen lässt, hängt laut dem ‚kicker‘ damit zusammen, dass man dringend auf Einnahmen angewiesen ist. Doan winkt in der Wüste derweil ein Traum-Gehalt von neun Millionen Euro netto.

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Kalimuendo soll zurückkehren

Unterdessen soll ein alter Bekannter jetzt an den Main zurückkehren. Laut der ‚Bild‘ sind die Verhandlungen zwischen der SGE und Nottingham Forest über einen Transfer von Arnaud Kalimuendo heiß gelaufen. Bis zum morgigen Ende der laufenden Transferperiode wollen die Adler den 24-jährigen Franzosen erneut verpflichten. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Kalimuendo bereits auf Leihbasis für die Eintracht und erzielte sechs Tore.

Oliver Glasner, Trainer der Tricky Trees, soll Kalimuendo bereits die Tür für einen Abgang geöffnet haben. Im Spiel gegen den FC Liverpool (2:2) am zurückliegenden Wochenende stand der Torjäger nicht im Kader.

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Als Modell für einen Wechsel bringt die Boulevardzeitung eine Leihe mit Kaufoption oder -pflicht ins Spiel. Das hängt auch damit zusammen, dass die Frankfurter eigentlich noch auf Verkäufe angewiesen sind und Einnahmen generieren müssen. Kalimuendo selbst hat schon deutlich gemacht, dass er wieder nach Frankfurt will.