Parma holt Buffon zurück

Gianluigi Buffon kehrt zum Ende seiner Karriere zurück zu seinen Wurzeln. Den 43-jährigen Schlussmann zieht es ablösefrei von Juventus Turin zu seinem Ausbildungsklub Parma Calcio in die zweite italienische Liga.

Für den Klub, damals noch AC Parma, stand er zwischen 1995 und 2001 in 220 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Ausgestattet wird der Altmeister mit einem Zweijahresvertrag.

Bis auf ein einjähriges Intermezzo bei Paris St. Germain spielte der 176-fache italienische Nationalspieler 20 Jahre für Juventus. Mit der Alten Dame gewann der Weltmeister von 2006 insgesamt 21 nationale Titel, darunter zehn Meisterschaften. Seinen einzigen internationalen Titel, den UEFA Cup, gewann Buffon im Jahr 1999 mit Parma.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX