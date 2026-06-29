Die Weltmeisterschaft 2026 geht in die heiße Phase. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nach zwei Siegen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) und einem Streichergebnis gegen Ecuador (1:2) für die Runde der letzten 32 Mannschaften qualifiziert. Dort trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. Das Team aus Südamerika schloss in der Gruppe D mit Co-Gastgeber USA (1:4), Australien (0:0) und der Türkei (1:0) auf dem dritten Platz ab. Nagelsmann kehrt im Sechzehntelfinale aller Voraussicht nach zu seiner angestammten Startelf aus den ersten Gruppenspielen zurück, lediglich Antonio Rüdiger wird für den verletzten Nico Schlotterbeck dabei sein.

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Die Sechzehntelfinals der WM im Überblick

Gespielt wird im Gillette Stadium in Boston, dem berühmten Foxborough der New England Patriots. Anpfiff ist um 22:30 Uhr (MESZ). Übertragen wird das Spiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunkt vom ZDF. Die Vorberichterstattung beginnt ab 21 Uhr. Kathrin Müller-Hohenstein übernimmt die Moderation, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich und Thorsten Kinhöfer fungieren als Experten. Ab 22:30 Uhr wird Oliver Schmidt das Spiel live kommentieren. Das Sechzehntelfinale der deutschen Nationalmannschaft wird außerdem live und ohne Einschränkungen bei Prime Video gezeigt — übertragen vom ZDF.

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Setzt sich Deutschland im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay durch? Ja, die DFB-Elf kommt souverän weiter Ja, aber es wird knapp Nein, Paraguay ist Endstation Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das Finale bei Prime Video

Die Spiele können über Prime Video uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten konsumiert werden, da die Sender der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten direkt in die Senderauswahl von Prime Video integriert sind. Falls noch keine Mitgliedschaft bei Prime Video besteht, können die Spiele mit Abschluss eines Vertrags in den ersten 30 Tagen zu 100 Prozent kostenlos angeschaut werden.

Insgesamt sind über 140 Spiele der Weltmeisterschaft auf Prime Video zu sehen — übertragen von ARD und ZDF. Das besondere Highlight des Turniers ist das Finale am 19. Juli (21 Uhr). Das Endspiel wird im MetLife Stadium in New York gespielt und ist ebenfalls bei Prime Video zu sehen, da das ZDF überträgt. Sollte sich Deutschland also bis ins Finale arbeiten, kann das Team von Bundestrainer Nagelsmann bis zum Schluss bei Prime Video verfolgt werden.

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Um alle WM-Spiele auf Prime Video zu sehen, klicken Sie HIER.