Freigestellt: Hannover-Duo auf dem Sprung

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Nach der Leihe von Jonas Sterner (23) zu Dynamo Dresden kündigen sich bei Hannover 96 zwei weitere Abgänge an. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurden Jannik Rochelt (27) und Leon-Oumar Wechsel (20) für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt. Beide Profis sollen verliehen werden.

Flügelflitzer Rochelt war 2024 für 1,5 Millionen Euro von der SV Elversberg zum Ligarivalen gekommen, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Derweil steht Torhüter Wechsel offiziell noch beim polnischen Erstligisten GKS Tychy unter Vertrag, der Leihdeal wurde aber bereits vorzeitig abgebrochen. Lediglich die Verkündung steht zur Stunde noch aus.

