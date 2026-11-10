Vincent Kompany ist nach seiner Auszeit in Folge eines Zusammenbruchs zurück beim FC Bayern. Das teilt der deutsche Rekordmeister nun auch offiziell mit. Der Cheftrainer sei „auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße“, heißt es im Statement der Münchner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Bayern-Gelände absolviere Kompany auch sein Reha-Programm an der verletzten Schulter. Diese hatte sich der 40-Jährige bei seinem Zusammenbruch ausgekugelt. In den vergangenen Wochen wurde der Belgier erfolgreich von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.