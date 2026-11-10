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Offiziell Bundesliga

Bayern bestätigt Kompany-Rückkehr

von Fabian Ley - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Vincent Kompany im Trainingsanzug des FC Bayern @Maxppp

Vincent Kompany ist nach seiner Auszeit in Folge eines Zusammenbruchs zurück beim FC Bayern. Das teilt der deutsche Rekordmeister nun auch offiziell mit. Der Cheftrainer sei „auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße“, heißt es im Statement der Münchner.

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𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 zurück an der Säbener Straße

Vincent Kompany ist auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße.

🔗 Zur Meldung:

Schön, dass du zurück bist, Coach! 🫶
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Am Bayern-Gelände absolviere Kompany auch sein Reha-Programm an der verletzten Schulter. Diese hatte sich der 40-Jährige bei seinem Zusammenbruch ausgekugelt. In den vergangenen Wochen wurde der Belgier erfolgreich von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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