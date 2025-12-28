Bobb-Deal: BVB arbeitet am Idealfall

Als reinen Aus- respektive Weiterbilder betrachtet sich Borussia Dortmund nach eigenem Selbstverständnis nicht. Leihen ohne Aussicht auf eine Festverpflichtung kommen zwar vor (siehe Aarón Anselmino), sind aber nicht die Wunschvorstellung der BVB-Bosse.

Laut der ‚Bild‘ streben die Dortmunder im Fall Oscar Bobb (22) eine Leihe inklusive Kaufoption an. So läge das Heft des Handelns bei den Schwarz-Gelben und nicht bei Bobbs aktuellem Arbeitgeber Manchester City.

Dort ist Bobb wohl in Kürze und zumindest vorübergehend entbehrlich. Antoine Semenyo (25) soll vom AFC Bournemouth kommen, weswegen Bobb dem Vernehmen nach die Freigabe erhalten wird. Die entscheidende Frage wird lauten, ob man in dem schnellen und wendigen Linksfuß einen potenziellen Stammspieler der Zukunft sieht oder auf seine Dienste dauerhaft verzichten kann.