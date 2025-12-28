Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Bobb-Deal: BVB arbeitet am Idealfall

Eine heiße Spur auf dem Wintertransfermarkt führt zu Oscar Bobb. Der BVB arbeitet am Wunschmodell, das möglicherweise sogar in Reichweite ist.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Oscar Bobb im City-Trikot @Maxppp

Als reinen Aus- respektive Weiterbilder betrachtet sich Borussia Dortmund nach eigenem Selbstverständnis nicht. Leihen ohne Aussicht auf eine Festverpflichtung kommen zwar vor (siehe Aarón Anselmino), sind aber nicht die Wunschvorstellung der BVB-Bosse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ streben die Dortmunder im Fall Oscar Bobb (22) eine Leihe inklusive Kaufoption an. So läge das Heft des Handelns bei den Schwarz-Gelben und nicht bei Bobbs aktuellem Arbeitgeber Manchester City.

Dort ist Bobb wohl in Kürze und zumindest vorübergehend entbehrlich. Antoine Semenyo (25) soll vom AFC Bournemouth kommen, weswegen Bobb dem Vernehmen nach die Freigabe erhalten wird. Die entscheidende Frage wird lauten, ob man in dem schnellen und wendigen Linksfuß einen potenziellen Stammspieler der Zukunft sieht oder auf seine Dienste dauerhaft verzichten kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
ManCity
Oscar Bobb

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
ManCity Logo Manchester City FC
Oscar Bobb Oscar Bobb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert