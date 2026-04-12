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Wechsel vor WM: Angebot für Tillman im Anflug?

Erst im vergangenen Sommer wechselte Malik Tillman nach Leverkusen. Zieht er jetzt schon wieder weiter?

von David Hamza - Quelle: Daily Mail
1 min.
Malik Tillman im Trikot von Bayer Leverkusen @Maxppp

Der FC Fulham zeigt konkretes Interesse an Malik Tillman (23). Laut der ‚Daily Mail‘ laufen beim Tabellenelften der Premier League Diskussionen, ob im Sommer ein Angebot bei Bayer Leverkusen eingereicht werden soll – in dem Fall wohl vor der WM, um eine mögliche Marktwertsteigerung des US-amerikanischen Nationalspielers zu umgehen.

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Fulham sehe in Tillman einen potenziellen Nachfolger für Leistungsträger Harry Wilson (29), dessen Vertrag ausläuft und der den FC Everton, Aston Villa und Crystal Palace auf den Plan gerufen hat.

Tillman, vor knapp einem Jahr für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet, steht in Leverkusen noch bis 2030 unter Vertrag. Der offensive Mittelfeldspieler kommt bislang auf 36 Einsätze (acht Tore, ein Assist). Um seinen Platz in der Bayer-Startelf muss Tillman aktuell allerdings kämpfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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