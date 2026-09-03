Blitz-Comeback von Schlotterbeck?

Die Rückkehr von Nico Schlotterbeck könnte bei Borussia Dortmund schneller erfolgen als viele befürchtet hatten. „Ich hoffe, dass wir Nico in den nächsten ein, zwei Wochen wieder komplett im Mannschaftstraining haben. Dementsprechend wäre er dann auch wieder eine Alternative“, stellte Cheftrainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz in Aussicht.

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Schlotterbeck hatte sich bei der WM in Nordamerika einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. In Sachen genauer Ausfallzeit hielt sich der BVB bedeckt, nun scheint der Abwehrchef aber noch im Laufe dieses Monats wieder zur Verfügung zu stehen. Am gestrigen Mittwoch startete der 26-Jährige bereits mit dem Individualtraining.