Barça: Kehrtwende um ter Stegen

Marc-André ter Stegen (33) erhält überraschend das Kapitänsamt zurück, das ihm der FC Barcelona erst vor zwei Tagen entzogen hat. Zudem hat der Keeper den Medizinbericht unterschrieben und dem Verein somit die Freigabe erteilt, diesen an La Liga zu senden. Das teilt Barça offiziell mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hatten die Katalanen ter Stegen auch die Rückennummer genommen und ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das nun aber eingestellt wurde. Den Bericht von der Liga prüfen zu lassen, ist nötig, um die Schwere der Verletzung und Ausfalldauer prüfen zu lassen. Ter Stegen könnte nach einer Rücken-OP vier bis fünf Monate fehlen, Barça dadurch wiederum bis zu 80 Prozent seines Gehalts einsparen.

Geld, das dringend benötigt wird, um Neuzugänge wie Marcus Rashford (27) oder Joan García (24) für den Spielbetrieb zu registrieren. Der ursprüngliche Plan der Blaugrana sah vor, ter Stegen – 2014 von Borussia Mönchengladbach gekommen – noch in diesem Sommer zu verkaufen. Daraus wird mit Blick auf den langfristigen Ausfall wohl nichts mehr.