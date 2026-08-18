Neuer Klub: Wan-Bissaka vor der Unterschrift

Aaron Wan-Bissaka wird auch in der neuen Saison in der Premier League spielen. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der 28-jährige Außenverteidiger vor der Unterschrift bei Aston Villa. Es handelt sich um eine Leihe inklusive Kaufpflicht.

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Der kongolesische WM-Fahrer wechselt von West Ham United nach Birmingham. Mit den Hammers war er in der vergangenen Spielzeit aus der Premier League abgestiegen. Für Wan-Bissaka geht es nun trotzdem erstklassig weiter.