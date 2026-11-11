Kein Vertrauen: Pauli spricht über Köln-Rückkehr

Ob Julian Pauli nochmal im Trikot des 1. FC Köln auflaufen wird, steht in den Sternen. Im ‚Express‘ äußert sich der 21-jährige Innenverteidiger einer Rückkehr zum FC gegenüber aber wohlwollend: „Das ist weiter einer meiner größten Träume. Aber es muss auch für alle Sinn ergeben.“ Seit Sommer spielt Pauli per Leihe für Odense BK in der ersten dänischen Liga.

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Dort läuft es für den gebürtigen Londoner gut. In acht Ligaspielen kam er zum Einsatz, siebenmal von Beginn an. Hinzu kommen zwei Pokalspiele für die Profis und eine Partie für die Reserve. Sein Abgang aus der Domstadt im zurückliegenden Sommer kam für Pauli wenig überraschend: „Wenn man ehrlich ist, wurde mir beim FC nicht mehr so das Vertrauen entgegengebracht, ansonsten wäre ich ja noch da.“ Auch wenn Pauli durchblicken lässt, dass er gerne wieder für Köln spielen würde, sitzt Odense am längeren Hebel. Per Kaufoption über rund zwei Millionen Euro können die Dänen den 1,90 Meter großen Abwehrspieler festverpflichten.