In diesem Sommer wird Michael Olise (24) nach aktuellem Stand wohl nicht zu seinem Wunschklub Real Madrid wechseln. Die Königlichen forcieren stattdessen einen Transfer von Yan Diomande (19), mit dem Leipziger ist Real sich schon einig.

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Nicht ausgeschlossen aber, dass Luis Díaz (29) dem FC Bayern den Rücken kehrt. Al Hilal bietet dem Linksaußen ein Top-Gehalt, wäre zudem bereit, eine Ablöse von bis zu 130 Millionen Euro zu zahlen.

Ein möglicher Nachfolger wäre Bradley Barcola (23), der links wie rechts agieren kann, und den die Bayern nach FT-Infos schon im Zuge der Olise-Gerüchte kontaktiert hatten. Barcola hat jetzt eine Entscheidung getroffen – er will Paris St. Germain verlassen.

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Barcola will weg

‚L’Équipe‘ und ‚RMC‘ vermelden übereinstimmend, dass der Franzose das jüngste Angebot zur Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung abgelehnt hat. Weitere Gespräche seien nicht geplant. Das Nein des französischen WM-Fahrers ist sportlich bedingt, hinter Désiré Doué (21) und Khvicha Kvaratskhelia (25) spielte er in wichtigen PSG-Partien meist nur die zweite Geige.

Für diesen Sommer rufen die Pariser angeblich 150 Millionen Euro auf. 2027, ein Jahr vor Vertragsende, wäre Barcola dann deutlich günstiger zu haben. Neben Bayern haben auch der FC Arsenal, der FC Liverpool und der FC Chelsea ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen.

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Update (13:23 Uhr): Laut ‚L’Équipe‘ und Fabrizio Romano befindet sich der FC Liverpool bei Barcola in der Favoritenrolle. Ben Jacobs berichtet, dass PSG eine Ablöse von 170 Millionen Euro fordert. Maßstab seien die jüngst erfolgten Mega-Transfers von Morgan Rogers (für 138 Millionen von Aston Villa zu Chelsea) und Elliot Anderson (für 135 Millionen von Nottingham zu ManCity).