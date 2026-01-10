Kusi-Asare, Mike und Co.: Der Bayern-Plan mit den Talenten

Der FC Bayern München muss sich in diesem Winter um zahlreiche talentierte Jugendspieler kümmern. Mehrere Youngster könnten ausgeliehen werden, während bestehende Leihen ebenfalls hinterfragt werden müssen.

Jonah Kusi-Asare kommt beim FC Fulham nicht wie erhofft zum Zug. Der schwedische Angreifer stand in der laufenden Spielzeit erst 45 Minuten auf dem Platz. Da er jedoch für die Bayern beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig (6:0) eingewechselt wurde, darf er laut FIFA-Statuten in dieser Saison für keinen dritten Verein mehr auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Fulham-Coach Marco Silva dem 18-Jährigen aufgrund guter Trainingsleistungen für die Rückrunde allerdings mehr Spielzeit in Aussicht gestellt.

Wisdom Mike konnte beim Rekordmeister in dieser Saison nur vier Kurzeinsätze sammeln und hat vor kurzem seinen Berater gewechselt. Dennoch soll der 17-Jährige den Münchnern für die Rückrunde erhalten bleiben. Der Flügelspieler soll, ähnlich wie Kusi-Asare, in der zweiten Saisonhälfte noch mehr Einsatzminuten erhalten und dann im kommenden Sommer verliehen werden – am liebsten an einen Erstligisten.

Kompany-Lob und Vertragsverlängerungen

Santos Daiber (18) und Felipe Chávez (18) überzeugen Trainer Vincent Kompany im Training und sollen auch weiterhin bei den Profis mitwirken dürfen. Bei beiden steht frühestens im kommenden Sommer eine Leihe an. Während es für Daiber Anfragen aus der Bundesliga gibt, steht Chávez bei Klubs aus La Liga, der Serie A und der 2. Bundesliga auf dem Zettel.

Cassiano Kiala steht beim amtierenden Meister kurz vor einer Vertragsverlängerung. Wie ‚Sky‘ und Fabrizio Romano im Dezember übereinstimmend berichteten, wird der 16-Jährige zeitnah einen neuen Kontrakt unterzeichnen.

Javi Fernández hat ebenfalls sein Arbeitspapier, das in diesem Sommer ausgelaufen wäre, verlängert. Aktuell laufen bereits Gespräche, den Spanier noch in diesem Winter zu verleihen. Der 19-Jährige war fast ein Jahr mit einer Meniskusverletzung außer Gefecht und möchte nun wieder Spielpraxis sammeln.