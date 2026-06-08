Medien: Silva zum Medizincheck

André Silva (30) kehrt offenbar in seine portugiesische Heimat zurück. Laut ‚O Jogo‘ wird der Mittelstürmer am heutigen Montag die medizinischen Untersuchungen für einen Wechsel zum FC Porto absolvieren. Geht alles glatt, winkt Silva ein Zweijahresvertrag.

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Silva verbrachte die abgelaufene Spielzeit in Spanien. Im Einsatz für den FC Elche erzielte der Ex-Bundesliga-Torjäger zehn Treffer in 31 La Liga-Partien. In den WM-Kader hat es der 53-fache Nationalspieler nicht geschafft.