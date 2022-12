Sevilla vor Badé-Transfer

Der FC Sevilla wird wohl in Kürze seinen ersten Wintertransfer eintüten. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato und die ‚Marca‘ übereinstimmend berichten, stehen die Spanier kurz davor, Loïc Badé mitsamt Kaufoption auszuleihen. Gespräche mit Stade Rennes befinden sich auf einem guten Weg. Derzeit ist der 22-jährige Franzose an Nottingham Forest verliehen, hat aber noch kein Spiel für die Tricky Trees in dieser Saison absolviert. Nur einmal schaffte es der 1,91 Meter große Rechtsfuß in den Spieltagskader, kam aber nicht zum Einsatz.

Badé darf daher seine Leihe in England abbrechen und zu einem weiteren Klub wechseln. An Rennes ist der dreifache französische U21-Nationalspieler vertraglich noch bis 2026 gebunden. Über die Höhe der Kaufoption ist nichts bekannt, jedoch zahlte Rennes im Sommer 2021 satte 17 Millionen Euro für den Abwehrspieler. Gut möglich, dass Sevilla am Ende der Saison für eine Festverpflichtung eine Summe in ähnlicher Größenordnung berappen muss. Die Andalusier reagieren mit der Leihe auf die Langzeitverletzung von Innenverteidiger Marcão (26).

