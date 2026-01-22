115 Millionen für van de Ven?

Um Micky van de Ven von Tottenham Hotspur loszueisen, wäre aller Voraussicht nach eine astronomische Ablösesumme fällig. Wie ‚Talksport‘ berichtet, fordern die Spurs knapp 115 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Der Niederländer wurde zuletzt unter anderem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Auch in Spanien ist der 17-fache Nationalspieler beliebt. Mit dem FC Barcelona und Real Madrid wurde van de Ven ebenfalls schon assoziiert. Dass die beiden spanischen Schwergewichte bei der von Tottenham aufgerufenen Summe aktiv werden, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich.

Van de Ven war im Sommer 2023 vom VfL Wolfsburg für rund 40 Millionen Euro nach London gewechselt und bestritt seitdem 80 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Sein Vertrag auf der Insel läuft noch bis 2029. Der amtierende Europa League-Sieger möchte den Linksfuß aber gerne mit einem neuen Vertrag inklusive Gehaltserhöhung ausstatten.

Sollte der pfeilschnelle Innenverteidiger für die genannte Summe wechseln, wäre er der teuerste Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Den aktuellen Rekord hält Josko Gvardiol (23), der 2023 für 90 Millionen Euro von RB Leipzig an Manchester City verkauft wurde.