United & Tottenham: Spielertausch?

Tottenham Hotspur könnte auf Umwegen die Verpflichtung von Anthony Martial (25) gelingen. Dem ‚Daily Express‘ zufolge steht ein Spielertausch mit Manchester United im Raum. Im Gegenzug zu Martial würde in diesem Fall Tanguy Ndombélé (24) zu den Red Devils wechseln.

Martial kam in dieser Saison bislang erst zu 100 Spielminuten in der Premier League und Champions League. United will dem Angreifer keine Steine in den Weg legen. Die Ablöseforderung beläuft sich Medienberichten zufolge auf 45 Millionen Euro. Mittelfeldspieler Ndombélé ist bei den Spurs ebenfalls meist nur zweite Wahl und gilt schon länger als wechselwillig.