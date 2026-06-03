Diomande schwärmt von PSG

Yan Diomande hat Fragen über einen möglichen Wechsel zu Paris St. Germain abgewiegelt, mit seinen Sympathien für den französischen Topklub aber nicht hinter dem Berg gehalten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der ivorischen Nationalmannschaft gegen Frankreich (Donnerstag, 21:10 Uhr) sagte der Flügelflitzer: „Meine Zukunft? Darum kümmert sich mein Team. Ich versuche, so konzentriert wie möglich zu bleiben. Ich bin schon seit meiner Kindheit Fan von PSG. Ich glaube, mein Vater war auch PSG-Fan. Aber ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, ich konzentriere mich ganz auf die WM. Mal sehen, was danach passiert.“

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Die Pariser bekunden konkretes Interesse am 19-jährigen Shootingstar von RB Leipzig. Diomande selbst hat dem Champions League-Sieger nach FT-Informationen sogar bereits seine Wechselzusage gegeben. Die Leipziger wären womöglich erst ab einem Angebot im dreistelligen Millionenbereich verkaufsbereit. Neben PSG ist insbesondere der FC Liverpool heiß auf Diomande, der auch schon mit dem FC Bayern, Manchester City und Real Madrid in Verbindung gebracht wurde.