Augsburg verhandelt Millionen-Abgang

Aller Voraussicht nach lässt Cédric Zesiger (28) den FC Augsburg in diesem Sommer hinter sich. Dem ‚kicker‘ zufolge laufen konkrete Gespräche zwischen den Fuggerstädtern und dem BSC Young Boys über einen Transfer des Innenverteidigers. Als Ablöse stehen bis zu fünf Millionen Euro im Raum.

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Zesiger wolle aus familiären Gründen zurück in seine Heimat wechseln. Schon von 2019 bis 2023 war der Schweizer (sechs Länderspiele) für den Klub aus Bern aktiv. Im vergangenen Jahr wurde er nach sechsmonatiger Leihe für vier Millionen Euro vom FCA festverpflichtet.