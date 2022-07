Barça macht Koundé-Coup klar | Rom im Dybala-Fieber

Barça macht Koundé-Deal klar

Der FC Barcelona macht das unmöglich Geglaubte möglich: Trotz des massiven Schuldenbergs haben die Blaugrana mit den Transfers von Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Andreas Christensen und der Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé zahlreiche Hochkaräter verpflichten respektive halten können. Nächster im Bunde soll Jules Koundé werden. „Koundé, eine Frage der Zeit“, titelt die katalanische ‚Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Mit dem FC Sevilla hat man sich „gestern Abend geeinigt“, schreibt das Fachblatt. Der 23-jährige Abwehrmann soll bis 2027 an Barça gebunden werden und könnte zeitnah in die USA reisen, um an der Saisonvorbereitung der Katalanen teilzunehmen. Doch „Koundé wird nicht die letzte Transfer-Bombe sein“, die in Barcelona platzt, meint die ‚Sport‘ weiter. Auch die defensive Außenbahn soll verstärkt werden. César Azpilicueta und Marcos Alonso gelten vorrangig als Transferziele. Barça lässt auf dem Transfermarkt aufhorchen – schließlich will man wieder ganz oben mitspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pure Fan-Ekstase bei Dybala-Party

Auf Wolke sieben schweben momentan die Fans der AS Rom. Die Präsentation von Paulo Dybala glich wahrlich einem Spektakel. 10.000 Anhänger der Giallorossi versammelten sich vor dem Palazzo della Civiltà Italiana, um ihrem neuen Stürmer-Star einen warmen Empfang zu bereiten. Dybala beobachte das muntere Treiben auf den Treppen des quadratischen Kolosseums und gab im Gegenzug den Fans ein Versprechen: „Ich will der beste Dybala aller Zeiten sein“. Die ersten Worte des Argentiniers im Trikot der Wölfe griff auch der ‚Corriere dello Sport‘ auf. Für Dybala ist es sogar „ein Privileg, hier zu sein“. Die neu entfachte Euphorie lässt die Roma-Fans schon jetzt vom Scudetto träumen. Für den Angreifer „noch zu früh“ – Dybala will zunächst „von Spiel zu Spiel denken“.

Juve hat noch nicht genug

Einige Kilometer weiter nördlich will Juventus Turin erneut das Portemonnaie öffnen. Auf die bittere Verletzung von Paul Pogba und den Abgang von Aaron Ramsey könnte die Alte Dame mit einer Neuverpflichtung reagieren. Auch ein deutscher Wirbelwind hat es den Bianconeri offenbar angetan. Juve „startet den Angriff auf das Duo Paredes-Werner“, titelt die ‚Quotidiano Sportivo‘ in der heutigen Ausgabe. Leandro Paredes könnte Paris St. Germain verlassen und auch Timo Werner gilt als Abschiedskandidat beim FC Chelsea. Doch Werner ist nicht der einzige ehemalige Bundesliga-Spieler, den es nach Italien ziehen könnte. Der ‚Corriere dello Sport‘ bringt Liverpools Roberto Firmino ins Gespräch. „Plötzlich ist für den brasilianischen Stürmer ein Angebot von 22,6 Millionen Euro im Anflug auf Liverpool“, schreibt das italienische Fachblatt auf seiner Frontseite. Juves Transfertreiben könnte also noch weitergehen.