Appelkamp wechselt nach Fürth

Shinta Appelkamp (25) bleibt der zweiten Liga erhalten. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf zu Greuther Fürth. Da der Vertrag Ende dieses Monats ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Über die neue Vertragslaufzeit macht das Kleeblatt keine Angaben.

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„Wir freuen uns, mit Shinta ein erstes wichtiges Puzzleteil für unsere neue Offensive verpflichtet zu haben. Er ist ein technisch starker Spieler und verfügt über viel Cleverness und eine hohe Spielintelligenz. Shinta kennt die zweite Liga auswendig und hat die Qualitäten, für Schlüsselmomente in einem Spiel zu sorgen. Wir freuen uns, dass er ab sofort fürs Kleeblatt aufläuft“, so Sportgeschäftsführer Daniel Meyer.