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Bundesliga

Asllani verteilt Transfer-Korb

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Fisnik Asllani vor dem Spiel @Maxppp

Für Fisnik Asllani geht es in diesem Sommer nicht in die Süper Lig. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Stürmer der TSG Hoffenheim dem türkischen Rekordmeister Galatasaray eine Absage erteilt hat. Der Klub aus Istanbul hatte sich in den vergangenen Tagen nach der Wechselbereitschaft des 24-Jährigen erkundigt. Wie sich jetzt herausstellt, mit einem negativen Ergebnis.

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Asllanis Transfer zu RB Leipzig war zuvor gescheitert, weil der Torjäger durch den Medizincheck gefallen war. In der Bewertung des körperlichen Zustands waren sich die Fachleute aus Leipzig und die Mediziner aus Hoffenheim allerdings uneinig. Ein Transfer ist grundsätzlich nicht vom Tisch, auch wenn derzeit alles danach aussieht, als würde Asllani auch nach dem Deadline Day noch für die TSG auflaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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