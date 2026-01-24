Drei Interessenten: Dortmunds Schmerzgrenze bei Nmecha

Felix Nmecha gehört bei Borussia Dortmund zu den unangefochtenen Leistungsträgern. Mit seinen Darbietungen hat der in England ausgebildete Mittelfeldspieler das Interesse von Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea auf sich gezogen. Ein Transfer würde für die drei Inselklubs aber nicht günstig werden.

Schenkt man einem Bericht von ‚Caught Offside‘ Glauben, wäre der BVB ab einer Summe von 60 bis 65 Millionen Euro gesprächsbereit. Auch ob der Summe sei ein Wintertransfer unwahrscheinlich, im Sommer könnte der Poker aber an Fahrt aufnehmen. Vorausgesetzt, die Schwarz-Gelben verlängern nicht vorher mit Nmecha.

Klarer Zeitplan

Dortmund will den 25-Jährigen nämlich unbedingt halten, Gespräche über eine Verlängerung sollen nach der laufenden Transferperiode aufgenommen werden. Zwar ist in Nmechas Vertrag keine Ausstiegsklausel verankert, sein bis 2028 datiertes Arbeitspapier läuft aber auch nicht mehr allzu lange.

Eine Rückkehr nach England wollte Nmecha zuletzt nicht ausschließen. An der Strobelallee dürfte man deshalb gewillt sein, so früh wie möglich Nägel mit Köpfen zu machen.